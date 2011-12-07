В Казани полицейские с перевозчиками ловят «зайцев» и недобросовестных кондукторов в автобусах

В Казани сотрудники комитета по транспорту совместно с сотрудниками полиции и перевозчиками провели рейд по выявлению «зайцев» в автобусах. Рейд прошел на остановке «Проспект Победы», сообщает Комитет по транспорту Казани.

Проверке подвергались автобусы номеров № 5, 18, 30, 31, 34, 68, 77, 90. Задача рейда состоит не только в том, чтобы выявлять «зайцев» в автобусах, но и находить недобросовестных кондукторов, которые кладут деньги себе на карман. Также уполномоченные проверяют транспортные карты через валидатор.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ, рассказал, что с августа такие рейды будут проходить постоянно. «В Ассоциацию поступают жалобы от пассажиров, что некоторые кондуктора предлагают проехать дешевле, но без билета. Отмечу — таких жалоб сейчас в три раза меньше по сравнению с весной», — заявил Темляков. Он также рассказал, что на прошлом рейде был выявлен кондуктор, который вместо билетов раздавал пассажирам «фантики». Он был уволен.

На пассажира, не оплатившего проезд, составляется протокол. Он будет отправлен в административную комиссию, где нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 300 руб.

Ранее сообщалось, что в Казани во время рейда выявлено два десятка неисправных автобусов.