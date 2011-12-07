В казанском парке «Черное озеро» пройдет «День белого цветка»

В Казани 28 августа в парке «Черное озеро» пройдет праздник «День белого цветка» — символа борьбы с туберкулезом. В программе мероприятия запланированы лекции врачей, мастер-классы, музыка и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для любителей ретро-музыки с 18:00 до 19:20 музыкант Ислам Валеев будет проигрывать с виниловых пластинок татарскую, русскую и зарубежную музыку 1970-80-х годов. После него на сцену выйдет Александр Маноцков и квартет оркестра Sforzando, которые исполнят как авторские песни, так и каверы на известные композиции.

Главным объектом праздничной площадки станет инсталляция архитектора Тимофея Зверко из 400 белых бумажных цветов. Жители города будут создавать ее целый день вместе со студентами и преподавателями Казанского художественного училища имени Николая Фешина. Праздник будет проходить на протяжении всего дня.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана пройдет традиционный фестиваль культуры и дизайна «Печән базары 2021».

Напомним, «День белого цветка», или «День белой ромашки», был ежегодной благотворительной акцией в помощь туберкулезным больным: чтобы собрать деньги, волонтеры продавали цветы из целлулоида, бумаги и шелка.