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В связи с переходом на зимнее время в Казани отменят маршруты нескольких пригородных поездов

Изменится график движения поездов ППК «Содружество».

В связи с переходом на зимнее время в Казани отменят несколько пригородных поездов ППК «Содружество», сообщает АО «Содружество». 

С 1 октября отменятся маршруты: № 6001 Казань — Свияжск, № 6476 Свияжск — Арск с понедельника по пятницу; № 6001 Казань — Тюрлема и № 6476 Тюрлема — Арск по субботам и воскресеньям (со 2 октября со 2 октября); № 6383 Казань — Йошкар-Ола и № 6453 Йошкар-Ола — Яранск по пятницам, субботам и воскресеньям (с 15 октября); № 6452 Яранск — Йошкар-Ола и № 6382 Йошкар-Ола — Казань по субботам, воскресеньям и понедельникам (с 16 октября); № 6502 Канаш — Чебоксары и № 6505 Чебоксары — Канаш ежедневно (с 18 октября). 

Ранее сообщалось, что в Татарстане изменится расписание восьми электричек. 

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