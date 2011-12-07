В связи с переходом на зимнее время в Казани отменят маршруты нескольких пригородных поездов

В связи с переходом на зимнее время в Казани отменят несколько пригородных поездов ППК «Содружество», сообщает АО «Содружество».

С 1 октября отменятся маршруты: № 6001 Казань — Свияжск, № 6476 Свияжск — Арск с понедельника по пятницу; № 6001 Казань — Тюрлема и № 6476 Тюрлема — Арск по субботам и воскресеньям (со 2 октября со 2 октября); № 6383 Казань — Йошкар-Ола и № 6453 Йошкар-Ола — Яранск по пятницам, субботам и воскресеньям (с 15 октября); № 6452 Яранск — Йошкар-Ола и № 6382 Йошкар-Ола — Казань по субботам, воскресеньям и понедельникам (с 16 октября); № 6502 Канаш — Чебоксары и № 6505 Чебоксары — Канаш ежедневно (с 18 октября).

Ранее сообщалось, что в Татарстане изменится расписание восьми электричек.