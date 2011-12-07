«Жизнелюбы» приглашают в кружки и на танцы

5 часов вечера, наш путь лежит в ДК «Полимер», где будут проходить танцы. На улице крепкий мороз градусов под 20. Без особой надобности вряд ли кому захочется выходить из теплого помещения. А вот «жизнелюбам» из поселка Левченко крутой нрав погоды нипочем - принаряженные, волосы уложены в прически, они танцуют под дискотечную музыку 80-х.На танцполе в основном дамы. Кавалеров в этот вечер, видимо, напугал мороз - ни один не пришел. Но на настроении присутствовавших это обстоятельство не сказалось, они с упоением и немалым мастерством выполняли танцевальные па.Ляле Азимовой 68 лет. Клуб «Жизнелюб» посещает два года. Выбрала группу здоровья, где занимаются физкультурой и танцами.- Дети давно уже взрослые, внуки выросли, и в какой-то момент я поняла, что осталась без дела, - рассказывает Ляля Миргазимовна. - Затосковала в четырех стенах, заскучала. Спас меня «Жизнелюб». Два раза в неделю хожу на физкультуру и два раза на танцевальные вечера. Знали бы вы, как они поднимают настроение, тонус! Хочется жить.Другая жительница поселка, Галина Галеева, не только занимается танцами, но на определенное время стала студенткой университета третьего возраста - прослушала лекции по истории Казани.Напомним, региональное отделение Союза пенсионеров России по Республике Татарстан, Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет, Казанский государственный институт культуры, Уполномоченный по правам человека в РТ не первый год открывают в Татарстане набор слушателей в университет третьего возраста. К примеру, в 2018/2019 учебном году пенсионерам можно пройти обучение по программам «Здоровое долголетие», «Экономика и право», «Основы психологии», «История религий», «Танцевальная терапия», обучение компьютерной грамоте и другим.Кроме этого, организуются лекции по истории Казани, о правовых знаниях, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия бесплатные, но только для неработающих пенсионеров.Но вернемся в ДК «Полимер» к Галине Галеевой. - В нашем серьезном возрасте, увы, суставные болячки обычное дело, - говорит Галина Янгировна. - Все врачи в один голос твердят: движение, движение и еще раз движение. Но куда нам, пенсионерам, идти: в фитнес-клубы? Цены там еще как кусаются! Спасибо руководству Казани, которое придумало, чем занять и как помочь пожилому населению города. Мы поддерживаем свое здоровье бесплатно, доступно, было бы только желание.К сожалению, женщины в этом желании более активны - на танцевальных вечерах острый дефицит мужчин. А ведь сюда можно приходить со своим супругом, подругами. Тогда и настроение на танцполе будет другое, наверное, и пользы от занятий больше.Но не только танцами живут казанские «жизнелюбы». Вот беглый обзор мероприятий, прошедших в клубах только за эту неделю. Трижды в неделю - в понедельник, среду и пятницу - собираются пенсионеры на занятия настольным теннисом. Вы бы видели, с каким азартом и мастерством гоняют мяч через сетку заводские ветераны! Но главное, игроки получают массу положительных эмоций, что благотворно сказывается на физическом и психологическом здоровье. 19 января в библиотеке №17 с большим концертом «С песней по жизни» выступил ансамбль клуба «Ретро». Мероприятие было посвящено 10-летию ансамбля. Звучали военные песни, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. На концерте присутствовали ветераны-блокадники. Этой же теме были посвящены встречи в ДК поселков Отары и Мирный.Те пенсионеры, которые до сих пор скучают дома, могут присоединиться к «жизнелюбам» в любой день, когда пожелают. Всю информацию можно узнать по телефону 236-42-93.