В Казани откроются две большие школы

В столице Татарстана в текущем году откроют свои двери для учащихся две новые вместительные школы. Одну строители планируют сдать в эксплуатацию в жилом микрорайоне «Салават купере» — она рассчитана на 1224 места. Вторая, еще более крупная школа, откроется в ЖК «Арт Сити» — она примет 1501 учащегося.

Об этой приятной новости для казанских родителей сообщил на совещании в мэрии Казани начальник городского управления образовании Ирек Ризванов.

Кстати, сейчас в Казани действуют 166 муниципальных школ. В минувшем году 1 сентября за парты казанских школ впервые сели 18 тыс. 976 учеников. Ежегодно количество первоклассников в городе увеличивается примерно на 1,5-2 тысячи. В следующем учебном году в школы Казани пойдут более 20 тыс. первоклассников.