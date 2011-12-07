Второе возрождение гостиницы «Казань»

Красивое здание гостиницы на нынешней улице Баумана было возведено около 200 лет назад известным архитектором Фомой Петонди по поручению чистопольского купца Герасима Семеновича Мельникова. Во время пожара 26 августа 1842 года дом полностью сгорел. Петонди восстановил здание гостиницы. В начале XX века номера приобрел купец Павел Васильевич Щетинкин. Он надстроил четвертый этаж и присоединил к подворью соседнее здание с улицы Проломной. В этом отеле вполне европейского уровня останавливались Владимир Маяковский, Алексей Горький, Алексей Толстой, Анатолий Луначарский и многие другие именитые гости Казани. Начало XXI века - очередной, после пожара 1842 года, трагический период в истории гостиницы. Она стала обрушаться и буквально на глазах казанцев превратилась в руины. И вот сейчас мы становимся свидетелями ее второго возрождения. Строительные и реставрационные работы здесь идут полным ходом. Исторические фасады этого красивейшего углового здания восстанавливаются по старинным чертежам и эскизам. Фасады и работы по благоустройству территории должны быть завершены к 1 июля. Строители говорят, что должны успеть, иного варианта у них просто нет. Мы заглянули и за фасад бывшей гостиницы. В самом здании и во внутреннем дворе работа тоже кипит. Как здесь будет уютно и красиво, можно увидеть в мае 2014 года, когда реставрацию завершат. И тогда у памятника истории и архитектуры федерального значения начнется новый этап жизни. По плану большую часть здания - второй и третий этажи - займут жилые квартиры. Со стороны улиц Баумана, Чернышевского и Джалиля на первом этаже и в подвальных помещениях расположатся небольшие магазинчики, как это было раньше. А со стороны улицы Профсоюзной планируется разместить офисный центр.