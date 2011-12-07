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В Казани 27 июня пройдет тест-драйв нового экстрим-парка под Миллениумом

Официальное открытие общественного пространства под мостом пройдет после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Казани 27 июня протестируют экстрим-парк «УРАМ» под Миллениумом, сообщили в минмолодежи РТ.

«В рамках тест-драйва экстрим-парка любители экстремальных видов спорта испытают площадки по скейтбордингу, паркуру, BMX и другим дисциплинам. Тестовые заезды будут проводиться без зрителей и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер», — сказано в сообщении.

В День молодежи, 27 июня, экстрим-парк также посетит президент РТ Рустам Минниханов.

Официальное открытие общественного пространства пройдет после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

КВ
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