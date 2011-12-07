Ильсур Метшин: Строительство водопроводов в посёлках Казани началось полным ходом

В связи с аномальной жарой и стихийной застройкой территорий для жителей посёлков Залесного, Салмачей и Вишневки возникли трудности нехватки воды. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram.

Он отметил, что в мэрию часто поступали просьбы жителей этих посёлков решить вопрос с водой, так как водопроводы на территориях старые, не справляются функционально. Пришлось думать, как решить проблему с трассировкой водопроводной сети, добавил он.

Потому было принято решение срочно начать работы по строительству водопроводов в трёх посёлках. Специалисты «Водоканала» проложат водопровод в Залесном, длина которого составит более километра, и в посёлках Салмачи и Вишневка, где площадь работ составит 67 погонных метра.

По оценке «Водоканала», общая сумма строительства водопроводов составит 7,4 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани запустили масштабную реконструкцию очистных сооружений. На работы выделено 6,3 млрд рублей.