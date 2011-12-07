От Найка Борзова до Tesla Boy: как пройдёт фестиваль барной культуры Barproof Street

Сколько будет стоить вход?

Barproof Street станет частью масштабного Barproof Congress — 2021 вместе с Barproof Education, образовательно-дискуссионной частью, и основным событием конгресса — Barproof Awards, главной российской профессиональной барной премией, которая была организована в 2016 году представителями барного сообщества Bartender Brothers.

Стоимость билета на Barproof Street на 1 день — 300 рублей. Билеты будут доступны в кассах при входе на фестиваль, а также в предварительной продаже на сайте www.barproof.ru.

«Данный проект не только закрепит славу Татарстана как гастрономического рая на территории страны, но и привлечет дополнительный поток туристов. Проведение Премии в Казани — это, в первую очередь, инвестиции в компетенции наших специалистов индустрии гостеприимства, инвестиции в развитие бренда гастрономической столицы Казани, создание новых баров на гастрономической карте Татарстана, что даст положительный мультипликативный эффект для увеличения турпотока в республику в долгосрочной перспективе», — сказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

По рекомендации Роспотребнадзора будет установлен лимит на количество гостей, единовременно находящихся в месте проведения фестиваля. Билеты на каждый отдельный день фестиваля поступят в продажу также в ограниченном количестве.

Можно будет насладиться не только коктейлями, но и получить знания

Образовательная часть конгресса, как и сама премия, даст студентам, изучающим туристический и гостиничный бизнес, и начинающим профессионалам HoReCa шанс принять участие в мастер-классах ведущих экспертов индустрии.

«Для развития барной культуры сегодня в Казани не хватает фестивалей. Такие мероприятия сближают не только барменов, но и людей, которые никогда не были связаны с барной культурой. Барная индустрия Казани стремительно развивается. На карте города появляется много интересных атмосферных баров со своей изюминкой и тематикой. Также, нам как представителям сегмента HoReCa будут представлены локальные продукты, которые мы можем в дальнейшем закупать для заведений. Идея в том, чтобы подружить напитки и гастрономию, так называемый фудпэринг», — сказал бренд-амбассадор Brown-Forman по Поволжью Ринат Аслямов.

Каких звезд привезут?

На фестиваль привезут не только лучших барменов с разных уголков света, но и музыкальных звезд, так, например, одними из хедлайнеров фестиваля станут Найк Борзов и группа Tesla Boy.

«Мы хотим, чтобы люди открыли для себя культуру посещения баров, где ты можешь, переходя из одного заведения в другое, пробовать необычные вкусовые сочетания и оценивать мастерство барменов, которые не просто смешивают напитки, но на самом деле показывают искусство! И всё это в хорошей компании, в атмосфере лёгкости и веселья. Это эмоции, которые всем нам очень нужны после такого тяжёлого года», — рассказала организатор Barproof Валентина Скибинская, генеральный директор Reflexion agency.

Гости смогут также услышать «Марсу Нужны Любовники», Dezery и многих других.