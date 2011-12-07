В Казани задали старт первой в России Всемирной конференции исторических городов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

С 24 по 26 июня в Казанской ратуше эксперты со всего мира обсудят вопросы сохранения народных традиций и культурной самобытности в современном обществе. Отмечается, что на открытии форума первые прозвучал гимн конференции, авторами текста которого стали представители Татарстана.

Всего во всемирной конференции должны принять участие около 200 городов.

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин отметил, что традиции, «оставившие отпечаток в орнаментах, символах, ремеслах, стали благодатной почвой для прорастания идентичности и самобытности наших городов».