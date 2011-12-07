В Московском и Вахитовском районах Казани отмечено превышение уровня формальдегида в воздухе

В Вахитовском и Московском районах Казани было отмечено превышение уровня формальдегида в воздухе.

По данным от Гидрометцентр РТ, пункт наблюдения № 5 по улице Татарстана зафиксировал превышение уровня ядовитого вещества в воздухе, который составил 0,054 при допустимом уровне в 0,05 миллиграмма.

Показатель формальдегида равный 0,058 был отмечен пунктом № 7 по улице Декабристов, отмечает Гидрометцентр.

Показатели получены в период с 22 по 23 июля.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани превышение химического вещества в воздухе было отмечено на Горьковском шоссе и в Авиастроительном районе.