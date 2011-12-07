В Татарстане началась сборка пролетного строения моста через Свиягу

В Татарстане рабочие приступили к сборке пролетного строения моста через Свиягу на 757-м км трассы М7, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Уже собрано семь блоков длиной 74 м и весом 512 тонн», — утоянили в ведомстве.

Всего рабочим нужно будет установить 39 блоков, общим весом 2,8 тыс. тонн, а также надвинуть пролетное строение на опоры моста.

В сообщении отмечается, что железобетонные опоры нового моста на свайном основании также находятся в процессе возведения. Четыре из пяти опор уже возведены.

На подходах продолжается формировании насыпи земляного полотна, устройство металлических труб и дождеприемных колодцев. Также строится скотопрогон.

До конца 2020 года планируется уложить на мосту дорожную одежду на двух новых полосах и реконструировать существующие подходы.

Работы по реконструкции моста через Свиягу ведутся в рамках национального проекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».