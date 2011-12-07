Автобус №62 выйдет на новый маршрут в «Салават Купере» 25 августа

По новому маршруту поедет с 25 августа автобус №62. Он включит в себя два микрорайона и проезд ко всем социально-важным объектам, сообщает мэрия Казани.

Замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров и глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов обсудили готовность изменения маршрута автобуса в ЖК «Салават Купере». По словам Миронова, новый маршрут станет более простым для понимания, но все равно от граждан требуется внимание и осторожность.

Помимо того, что изменится маршрут, на всем пути планируется установка дорожных знаков, создание искусственных неровностей и др.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в жилом комплексе «Салават купере» установят знаки, ограничивающие движения по кольцу.