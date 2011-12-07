В «Салават купере» установят знаки, ограничивающие движение

В жилом комплексе «Салават купере» установят знаки, ограничивающие движения по кольцу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.

«К 29 августа все необходимые знаки на улицах Тансык, Мустая Карима и других будут установлены, и мы убедительно просим автомобилистов соблюдать все правила дорожного движения. Иначе ни школьный маршрут, ни маршрут общественного транспорта в полной мере функционировать не смогут», — говорится в публикации.

Ранее на четырех аварийно-опасных участках Казани установили знаки, ограничивающие скорость.