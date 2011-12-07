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В «Салават купере» установят знаки, ограничивающие движение

Все работы по установке знаков завершат к 29 августа.

В жилом комплексе «Салават купере» установят знаки, ограничивающие движения по кольцу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани. 

«К 29 августа все необходимые знаки на улицах Тансык, Мустая Карима и других будут установлены, и мы убедительно просим автомобилистов соблюдать все правила дорожного движения. Иначе ни школьный маршрут, ни маршрут общественного транспорта в полной мере функционировать не смогут», — говорится в публикации. 

Ранее на четырех аварийно-опасных участках Казани установили знаки, ограничивающие скорость.

КВ
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