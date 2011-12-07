Доброе слово и собаке приятно, особенно от мэра: в Казани решали, что делать с бездомными животными

Сейчас работа с бездомными животными ведется в рамках федерального закона по принципу ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинирование и выпуск в места прежнего обитания. Такие животные получают желтую бирку на ухо, отлавливать повторно его нельзя.

Агрессивные особи остаются в приюте на содержании. Эвтаназия возможна только в том случае, если у животного неизлечимое заболевание или оно испытывает непереносимые физические страдания. Приют в этом случае должен отвечать определенным требованиям: температура +7 в любое время года, минимальная жилплощадь и территория для выгула. Услуги приюта оплачивают через тендер. И неясно, что нужно делать с животными в случае, если предыдущий победитель конкурса вдруг не выиграет госзаказ на следующий год.

«Несовершенство закона сеет раздор между всеми нами. Зачастую социальный конфликт возникает, когда мы слышим обвинения в наш адрес от зоозащитников, а мы скованы федеральным законодательством. Мы четко работаем по закону, а он, к сожалению, несовершенный», — заявил на круглом столе мэр Казани Ильсур Метшин.

Социальный конфликт

Зачастую люди негативно относятся к тому, что животных выпускают обратно на территорию, где их поймали. Однако, во-первых, это делается в рамках ОСВВ, а во-вторых, как отметили присутствующие на встрече эксперты, в этом случае животные не допустят новых собак на свою территорию, а сами не будут размножаться из-за стерилизации.

Как отметил ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Рустам Равилов, популяция собак в городе определяется не количеством населения, а кормовой базой. В тех местах, где животных подкармливают сердобольные люди или есть доступ к отходам в мусорках, — животных больше. И как раз контроль популяции в стае не даст ей размножаться.

Равилов также рассказал, что есть математический способ подсчета количества бездомных собак. Для этого необходимо посчитать животных на 10% территории города, а затем уже использовать математические формулы. Эта идея понравилась Метшину как способ более детально оценить масштабы проблемы.

«Давайте договоримся — с вашими силами, вашей поддержкой, провести „собачью перепись“. Чтобы мы знали, какой объем работы нам предстоит», — отметил градоначальник.

Опыт, подходящий и не очень

Ректор ветакадемии рассказал о тенденции, которая сейчас набирает популярность, — муниципальные власти платят за опеку над бездомными животными. Но эту идею Метшин сразу отмел, посчитав, что горожане начнут идти за деньгами, заявляя, что подобрали домашних животных. К тому же, у города нет средств на это.

«Есть опыт, например, Москвы или Германии, который подразумевает безвозвратный отлов. Но здесь стоит вопрос финансирования — выделяемых республиканским бюджетом средств недостаточно», — отметил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По сравнению с той же Москвой, в Казани совершенно другие суммы — денег хватает только на 15 дней содержания животного. Поэтому Гиниятуллин эту идею отмел.

В столице России сейчас 13 крупных приютов, где содержаться 16 тысяч собак. Все животные там находятся до естественной смерти, либо до передачи в руки горожан. На отлов каждого животного там выделяется 10 тысяч рублей, а на содержание — свыше 60 тысяч в год. Чиновник предложил перенять этот опыт и создать похожий республиканский орган. Муниципалитет может создать приют — имеет на это право, но по закону финансировать его деятельность из бюджета не может, и приюту придется участвовать в торгах.

«3,5 млрд рублей — это три большие школы. Давайте сразу о нормальных вещах говорить — откуда у нас 3,5 млрд? У нас 2 млрд [выделяется] на 100 детских садов и 25 школ неотремонтированных, которых тоже нет. И выбирая, я, наверно, выберу две школы и десять детских садов», — сказал Метшин.

Среди прочих прозвучала идея привлекать к проблеме бездомных животных различных звезд. Директор фонда «Подарок судьбы» из Москвы Наталья Чаплин рассказала, они устраивали выставки собак из приютов и на одну из них удалось привлечь певицу Ёлку, которая взяла себе животное и теперь регулярно постит фото с ним в Instagram. Также проект поддержал певец Сергей Лазарев.

Но Метшин не увидел в этой идеи практической помощи. Да, привлечь внимание селебрити можно, но это не поможет решить проблему кардинально.

Проблемы «Зооцентра»

ООО «Зооцентр» стал победителем городского тендера на ОСВВ. Именно это организация занимается отловом собак. Раньше в ее адрес зооактивисты отзывались негативно, однако во время круглого стола они же отметили, что организация стала работать значительно лучше.

«Хочется отметить и проблемы. Нет четкого аргументированного понятия агрессивности животных. Отсутствует обязательная регистрация животных, что на сегодняшний день является главной проблемой распространения животных. Также есть проблема с доступом на строительные площадки, которые являются рассадником размножения животных», — заявил директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин.

Итог круглого стола

Стороны пришли к выводу, что в короткий срок проблему не решить, однако отметили, что сейчас наступает «эра милосердия» по отношения к братьям нашим меньшим. В любом случае, необходимо менять или уточнять законодательство, чтобы не возникало коллизий и разных его трактовок. И это власти намерены делать с помощью депутатов.