В казанском парке Горького пройдет акция по поиску хозяев для беспризорных собак

В это воскресенье в казанском парке Горького пройдет акция по поиску владельцев для собак из приюта. О ее проведении сообщили во время круглого стола с мэром Казани Ильсуром Метшиным, где обсуждались проблемы бездомных животных.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 15.00. Забрать собаку можно будет сразу во время акции.

Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в Казани «собачью перепись». Такое заявление он сделал во время круглого стола, посвященного проблемам бездомных животных.