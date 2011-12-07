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В казанском парке Горького пройдет акция по поиску хозяев для беспризорных собак

Мероприятие состоится с 11:00 до 15:00.

В это воскресенье в казанском парке Горького пройдет акция по поиску владельцев для собак из приюта. О ее проведении сообщили во время круглого стола с мэром Казани Ильсуром Метшиным, где обсуждались проблемы бездомных животных.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 15.00. Забрать собаку можно будет сразу во время акции.

Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в Казани «собачью перепись». Такое заявление он сделал во время круглого стола, посвященного проблемам бездомных животных. 

КВ
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