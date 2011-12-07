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В Казани появится новый мурал

Рисунок ворот появится в Старо-Татарской слободе.

В Казани в Старо-Татарской слободе появится новый мурал, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Решение о создании нового арт-объекта принято во время встречи министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова и префекта территории «Старый город» Роберта Гарипова», — отметили в пресс-службе.

Рисунок «входных ворот» украсит фасад дома № 7 по ул. Татарстан. Автор рисунка определится в рамках конкурсного отбора. Арт-объект появится в рамках фестиваля уличного искусства «Культурный город».

КВ
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