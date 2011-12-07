С 30 апреля в садовые общества Казани начнут курсировать маршрутные автобусы. Об этом сообщили в городской мэрии.

По словам председателя Комитета по транспорту Исполкома столицы РТ Айдара Абдулхакова, на шести наиболее востребованных маршрутах будут работать 13 автобусов. После каждой смены в салонах транспорта будут проводить дезинфекцию и сквозное проветривание на конечных остановках.

«Соблюдение масочного режима обязательно для всех пассажиров городского общественного транспорта, в том числе на летних сезонных садоводческих маршрутах», — напомнил Абдулхаков.

Стоимость проезда составит от 35 до 60 рублей. Узнать точное расписание автобусов жители города могут на транспортном сайте или по телефону горячей линии +7(843)275-30-50.