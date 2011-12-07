В асфальт 6,5 млрд : городские власти рассказали, где в Казани появятся новые дороги в 2021 году

В этом году в столице Татарстана запланировано дорожное строительство на 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии глава комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Средства будут направлены на строительство участка БКК, автодороги к будущему ЖК [«Серебряный бор“], расположенному на месте бывшего полигона Порохового завода, Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы, разворотной петли по Оренбургскому тракту, подземному пешеходному переходу на улице Мавлютова», — уточнил Куляжев.

На Большом Казанском кольце в этом году запланированы работы по расширению дороги с двух до четырех полос на участке от улицы Технической до Магистральной. В Советском районе, отметил глава комитета, появится шестиполосная дорога по Вознесенскому тракту.

Проект утвержден, начались подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций на участке от Ометьевской магистрали до проспекта Победы. Протяженность участка 3,8 км. В перспективе общая длина магистрали составит около 10 км. Это будет еще одна вылетная магистраль, имеющая огромное значение для нашего города. В перспективе она разгрузит Мамадышский тракт, частично — Оренбургский тракт, решит проблемы въезда и выезда жителей казанских поселков Вознесение, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишнёвка, ЖК «Весна» Игорь Куляжев, председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани

Он уточнил, что разворотная петля по Оренбургскому тракту будет завершена в октябре этого года, а сдача подземного перехода на улице Мавлютова запланирована на начало 2022-го.

Мэр Ильсур Метшин отметил, что в настоящее время сбываются мечты властей города прошлых лет — возведение Большого Казанского кольца.

«2021 год войдет в историю дорожной инфраструктуры началом строительства Вознесенского тракта. Это вылетная магистраль, дублёр Мамадышского тракта. И Горьковское шоссе — то, что дорога на „Серебряный бор“ идёт и соединится с М7 — это почти „дорога жизни“, которая позволит устранить заторы при въезде на Горьковское шоссе», — отметил Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что власти города намерены выкупить более 300 объектов недвижимости, попавших в зону строительства новых дорог.