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В двух районах Казани электроснабжение планируют восстановить к вечеру

В администрации Вахитовского и Приволжского районов для жильцов домов, оставшихся без света и воды из-за пожара на подстанции, работает горячая линия.

На участках, где из-за пожара на подстанции «Советская» отключилось электричество, работают аварийные бригады сообщили в «Сетевой компании». Переподключено уже около 15% потребителей. Полностью электроснабжение восстановят к вечеру.

В компании рассказали, что сотрудники, обслуживающие лифты, обходят дома, проверяя, нет ли застрявших. Все лифты обслуживаются диспетчерами, поэтому сигнал об отключении электричества автоматически поступает к ним, напомнили в компании. «Водоканал» планирует подвезти к домам воду.  

В администрации Вахитовского и Приволжского районов работает горячая линия по тел. 277-05-11. Туда можно звонить по вопросам отсутствия электричества и воды.  

Напомним, из-за пожара на подстанции на ул. Зорге д. 1а отключилось электроснабжение на 35 подстанциях. В зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы с населением более 25 тыс. человек.


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