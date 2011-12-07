Дома на трех улицах Казани временно останутся без электричества

В Казани с 27 по 28 июля несколько домов останутся без электричества. Временные неудобства связаны с ремонтом электросетевого оборудования, сообщается в мэрии Казани.

В сообщении сказано, что 27 июля по улице Химиков пройдет отключение света в домах №37, 39, 41, 43, 45, 45а, 59, 61, 63 и 65. Также плановое отключение пройдет по адресам ул. Гудованцева, дом № №43/1, 43/4, 45, 49 и 51.

Также 28 июля электричество будет отключено в домах №№27, 28, 29 и 29а по улице Бондаренко.

Ранее «Казанские ведомости» писали, по каким адресам в Казани будет произведено временное отключение горячей воды.