В Казань приедут участники Кубка мира по мотосерфингу на финальные соревнования

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В Казани с 27 по 30 августа состоится этап Кубка мира по мотосерфингу. Участники будут соревноваться в акватории реки Казанки, сообщает Мэрия Казани.
Всего ожидается 50 участников из 7 стран мира. В первый день, 27 августа в 17:00 начнется тренировочный день, первые квалификационные заезды пройдут с 28 по 29 августа. Финальный этап соревнований состоится 30 августа в 19:00.
Казанцы смогут наблюдать за соревнованиями в районе центра семьи «Казан».