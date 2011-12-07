В Казани на литературном вечере под открытым небом выступят артисты театров

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В Казани на литературном вечере под открытым небом «Голоса Казани» выступят артисты городских театров. Они будут читать стихи на татарском и русском языке.
В начале мероприятия пройдет награждение победителей конкурса рассказов о столице Татарстана «Саумы, Казан!». По итогам конкурса будет выпущена книга с лучшими по мнению жюри рассказами.
После церемонии награждения начнется основная программа вечера, где на специально построенной сцене выступят музыкальные коллективы, а на балконах здания профессиональные артисты казанских театров будут читать стихи на русском и татарском языках.
Вечер проведут артисты Раяна Ахметзянова и Ришат Ахмадуллин. Вечер пройдет с 20.00 по 21.30.
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