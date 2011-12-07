В казанском метро планируют провести интернет к декабрю этого года

В перегонах казанского метро планируют обеспечить доступ к интернету. Об этом рассказал Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на заседании коллегии министерства.

"У нас на станциях метрополитена давно есть интернет. Но люди пользуются интернетом, пока перемещаются от одной станции к другой, чтобы, например, почитать прессу", - отметил министр.

В планах построить 11 базовых станций для улучшения качества связи в метро. Стоимость всех работ составит 30 млн рублей.

Интернет между станциями может появится уже в декабре 2021 года.