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В казанском метро планируют провести интернет к декабрю этого года

На улучшение качества связи в метро потратят 30 млн рублей.

В перегонах казанского метро планируют обеспечить доступ к интернету. Об этом рассказал Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на заседании коллегии министерства.

"У нас на станциях метрополитена давно есть интернет. Но люди пользуются интернетом, пока перемещаются от одной станции к другой, чтобы, например, почитать прессу", - отметил министр. 

В планах построить 11 базовых станций для улучшения качества связи в метро. Стоимость всех работ составит 30 млн рублей.  

Интернет между станциями может появится уже в декабре 2021 года.

КВ
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