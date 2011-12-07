Для верующих казанцев в пасхальную ночь будет организована подача автобусов

В Казани к двум часам в ночь пасхального богослужения, с 1 на 2 мая, для верующих горожан организуют подачу автобусов. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома города.

Ожидать пассажиров общественный транспорт будет на остановке «Центральный стадион». Оттуда автобусы направятся по нескольким направлениям: в Дербышки, в жилой массив Азино-1, проезжая через Советскую площадь и улицу Гвардейскую; в жилой массив Мирный, в Ново-Савиновский район — к остановке «Роддом», в Кировский район — до улицы К. Цеткин и остановки «Горьковское шоссе» и Авиастроительный район — остановка «Ленинградская». Также автобусы довезут до остановки «10-й микрорайон».