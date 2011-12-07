Буйки и аншлаги: готов ли казанский пляж «Локомотив» к купальному сезону

В Казани проверили готовность пляжа «Локомотив» к купальному сезону. На его территории установили знаки об ограничении купания и подготовили спасательное снаряжение.

«Сегодня инспекторы Главного управления по маломерным судам (ГИМС) провели техническое освидетельствование пляжа, по всем параметрам пляж проходит. Здесь с 1 июня открывается купальный сезон.

Будут дежурить спасатели с 9:00 до 20:00 часов в количестве от 3 до 5 человек. В Казани всего 5 пляжей, на которых будут дежурить спасатели и 3 места массового отдыха у воды», — рассказал председатель совета «Общества спасения на водах Казани» Никита Корбицын.

Сейчас на пляже устанавливают спасательное снаряжение: буйки, жилеты и круги, а также черный шар. Будет организовано дежурство с 1 июня с 9:00 до 20:00 группа спасателей от 3 человек.

Напомним, что пляжи Татарстана еще не получили заключения от Управления Роспотребнадзора по РТ и купание на них пока запрещено.

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