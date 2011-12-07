«Локомотив» против Лебяжьего: два пляжа, между которыми целая эпоха

Обследовав пляж в Дербышках и сравнив его с мини-Кемером («КВ» от 18 мая), мы отправились на «Локомотив» и озеро Лебяжье. Как оказалось, два казанских пляжа разделяют не только двенадцать километров, но и, кажется, целая эпоха.

Привлекает не только чистый песок

«Никуда не денешься, так к себе манит Колдовское озеро, голубой магнит…» Этот хит начала 90-х приходит на ум, когда оказываешься на озере Лебяжьем. Притягивает сюда казанцев в жаркие дни «магия» иного рода: природный антураж вкупе с комфортом. По сути, лесопарк «Лебяжье» представляет из себя систему из четырех мелководных озер: Большое Лебяжье, Малое, Светлое и Сухое Лебяжье, соединяющихся между собой узкими протоками. Больший интерес для отдыхающих представляют Малое и Большое. Первое расположено ближе к трассе и не столь приспособлено для купания, зато вполне подходящее для того, чтобы «потюленить» на берегу. А вот для второго уже в полной мере и по самому большому счету подходит определение «пляж» — песчаный берег в обрамлении леса.

В целом вдоль берегов оборудованы деревянные прогулочные дорожки, освещаемые в вечернее время. Имеются туалеты и пеленальные комнаты, кабинки для переодевания, стационарные лежаки, душевые стойки, пункт проката велосипедов, лодок и катамаранов — они заработают с 1 июня, как только откроется официальный пляжный сезон. Есть и мекка экстремалов — вейк-парк (наблюдать за теми, кто только начинает осваивать катание на воде, то еще зрелище), детские игровые зоны… Родителей с детьми, к слову, здесь немало. По их словам, привлекает сюда, помимо комфорта, светлый и чистый песок и то, что заход в воду пологий, а у берега мелко.

Есть где и чем перекусить, что для весьма отдаленной от города территории немаловажно: всюду столики с лавочками, от уличного кафе доносятся призывные запахи жареного на углях мяса. Более бюджетный вариант — автофургон со стритфудом: хот-доги, напитки, мороженое и прочая снедь на скорую руку.

Что касается порядка, то он здесь царствует отнюдь не благодаря тому, что работает идеалистическая формула: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Две женщины в оранжевых жилетах с надписью «Горводзеленхоз» собирают мусор в большие мусорные пакеты на границе лесополосы и пляжа. Они куда менее благодушны, чем отдыхающие, и общаться с корреспондентами «КВ» не захотели. Позже стала понятна причина плохого настроения: с утра уже собрали 60 (!) мешков, включая урны и завалы рядом с ними. От моего «Спасибо вам за чистоту!» лица женщин светлеют.

До комфорта еще далеко

Когда после Лебяжьего оказываешься на пляже «Локомотив» на берегу Волги за железнодорожным вокзалом Казань-1, ассоциативный ряд тоже относит в прошлое, но только не к конкурсу «Песня-90», а в сферу популярных в «лихие» междометий, граничащих с непечатной лексикой.

Дикий пляж — это первое вразумительное, что приходит на ум. Лишь запах цветущей рябины приглушает иные, непонятной природы. Скорее всего, они идут от яхт-клуба, расположенного через небольшой перешеек. В целом, это лишь дорога, по обеим сторонам которой подходы к воде с песчаным берегом.

На всем печать неухоженности: песок вперемешку с каким-то щебнем, разросшийся ивняк где-то уже преграждает подходы к воде. Унылости добавляют рогатины давно не действующих душевых стоек, покрытые потемневшим от времени шифером навесы, кабинки, переодеваться в которых удобно разве что карликам (ну или только мужчинам)…

От одного только вида хочется поскорее помыться. Но в воду нырнуть не решаемся.

— И правильно, — поддержал кто-то. — Чтобы потом не лечиться…

Народу немного. Что и понятно. Удивительно другое: что вообще они здесь делают? Оказалось, это в основном проживающие неподалеку и… приезжие. Их сюда гугл привел. Молодой паре из Москвы советую перебраться на Лебяжье озеро. Хочется, чтобы у гостей столицы Татарстана остался хороший загар без какого-либо осадочка в воспоминаниях.