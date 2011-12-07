В Казани планируют запретить кататься на электросамокатах детям

Власти Казани сейчас прорабатывают вопрос о запрете поездок на арендных электросамокатах для детей. Об этом во время прямого эфира рассказал замруководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

«Есть много нареканий о том, что на самокатах ездят дети. Да, мы осознаем, что несовершеннолетние не могут до конца оценить последствия своих действий», — сказал он.

По словам Шакирова, сейчас идет проработка этого вопроса с операторами аренды электросамокатов. Техническая возможность для этого есть — самокат может определить вес того, кто планирует на нем ехать и если установить минимальный вес, например в 30кг, очевидно что человек с меньшим весом — ребенок, то сессия будет закончена автоматически, а тот, кто арендовал самокат будет заблокирован и оштрафован.

Кроме того, операторы-обходчики, которые следят за самокатами и за их парковками, должны отмечать факты, если на самокат садится ребенок. В начале сезона у арендодателя, по словам Шакирова, было 25 человек персонала и сейчас штат расширен до 150.

На данный момент в сервисе зарегистрированы свыше 120 тысяч уникальных пользователей и с начала сезона ими было совершено почти полмиллиона арендных сессий. Сейчас уже урегулирован вопрос о скоростном режиме — установлены зоны где самокат автоматически устанавливает максимальную скорость на 10-15 км/час, о чем ранее писали «Казанские ведомости».

Уже сейчас можно установить пользователя самоката по номеру телефона и номеру карты. Только за майские праздники более 200 нарушителей были привлечены к ответственности. Кроме того, сейчас самокаты автоматически блокируются перед некоторыми пешеходными переходами, чтобы пользователь не мог проехать не спешившись.