От ушибов до операции: какие травмы можно получить, катаясь на электросамокате

Устройство большой мощности, которым может управлять любой человек со смартфоном и энной суммой. Но обратной стороной мобильности и приятного времяпровождения могут стать травмы. Порой требующие оперативного вмешательства.

Пока республиканская Госавтоинспекция составляет свои рекомендации для поправок в ПДД, а городские власти прорабатывают ситуацию с компаниями кикшеринга (так по аналогии с каршерингом прокатчики называют свой сервис), корреспондент «Казанских ведомостей» воспользовался этим транспортом и рассказывает о своих эмоциях и полученных при падении травмах.

Укрощение торопливых

Электросамокат полностью зависит от смартфона и приложения. Через приложение можно выбрать, разблокировать и заблокировать устройство, посмотреть уровень заряда, включить-выключить фары, узнать, где можно его припарковать, и, конечно же, заплатить за услугу. Безусловно, удобно, если бы только не одно «но».

Удивительно, но факт: в приложении один человек может арендовать несколько самокатов и отдать их под управление кому угодно. Сколько лет этому кому угодно и в каком он состоянии — никто проверять не будет.

Как, впрочем, не стоит ждать и наличия хоть какой-то защиты. Два крупнейших городских сервиса кикшеринга объясняют, как пользоваться устройством лишь небольшой презентацией в приложении. Об инструкторах и речи нет — граждане седлают новомодных коней исключительно на свой страх и риск и под свою ответственность.

По сравнению с обычным самокат довольно тяжёлый, и это сказывается на его управлении. Если внезапно заехать на неровную поверхность, руль будет трясти, держать его придётся с усилием. Кроме того, он крайне неудобен для экстренных манёвров. Например, если дорога незнакома и на ней внезапно появляется яма, заботливо засыпанная гравием, то при попытке на скорости уйти в сторону устройство может успешно начать заваливаться на бок. Тогда незащищённого человека ждет малоприятная встреча с асфальтом. Что и случилось со мной.

После требований властей города прокатчики снизили максимальную скорость — теперь на некоторых самокатах можно двигаться максимум 24 км/час, хотя ещё в прошлом году они разгонялись до 40 км/час. Кроме того, на картах появились пешеходные зоны — если пользователь электросамоката заезжает на такую территорию, то устройство автоматически снижает скорость до 10-15 км/час, исходя из особенностей зоны.

Оставить самокат пользователь может только в специальных парковочных зонах. По сути, это просто небольшой участок, заставленный самокатами. Здесь же происходит замена аккумуляторов.

Если заряда осталось менее 20%, подъезжает сотрудник кикшеринга на машине, разблокирует на своем телефоне транспорт, вскрывает нижнюю панель и ставит туда новый аккумулятор. Разряженный он забирает с собой. Один из таких молодых людей рассказал, что платят им за количество замен, а машину предоставляет компания. Говорит, оплата получается достойная. К самим же самокатам парень относится скептично, называя опасной игрушкой. Сам, конечно, не катается.

Травмы есть, инструктажа нет

Заведующий травматологическим отделением № 1 Республиканской клинической больницы (РКБ) Гамиль Гарифуллов говорит, что с приходом теплой погоды резко возросло количество пациентов после ДТП с электросамокатами.

Только за май в отделение таких попало 35 человек. 10 из них были прооперированы, причем у двоих — в возрасте 35-40 лет — были диагностированы переломы шейки бедренной кости, а это опасная, требующая долгой реабилитации травма. Четыре пациента взяли напрокат двухколесную резвую машинку, будучи в состоянии подпития.

Врач также отметил, что среди этих пациентов около половины в возрасте 35 лет и старше, а вторая часть — в возрасте 18-19 лет.

Но эта статистика учитывает всё же не все случаи. К примеру, когда я после падения с самоката обратился в один из казанских травмпунктов, после получения медпомощи был отпущен домой. Травмы, к счастью, оказались незначительными. Вошёл ли я в печальную статистику? Скорее всего, нет. Ну, надо сказать, и слава богу.

На скорости сложно среагировать на внезапно возникающие препятствия. Например, если ты, даже соблюдая осторожность, едешь по тротуару (велодорожек в нашем городе совсем немного), перед тобой может внезапно выйти пешеход в наушниках, не смотрящий по сторонам. Убедился на собственном опыте. Хорошо, что обошлось.

Но вот съезд в гравий (не на тротуаре) на скорости более 20 км/час «подарил» мне короткий, но очень эмоциональный полёт. В таких условиях далеко не каждый сумеет группироваться. Да и инструктажа, мы же помним, на случай экстренных ситуаций у меня не было.

Никогда не знаешь, как поведёт себя тот или иной участник движения. Но точно могу сказать; электросамокат не позволяет тебе быстро отреагировать на события на дороге.

В травмпункте врачи ни капли не удивились тому, как были получены повреждения. К слову, тогда же в лечебницу поступил мужчина на вид старше 35 лет. По словам его супруги, он в нетрезвом виде решил опробовать новомодный сервис. Как итог — разбитая челюсть и операция.

Я же отделался ссадинами на носу, на руках и ногах и несколькими швами на подбородке. А к примеру, солисту группы «Волга-Волга» Антону Салакаеву после падения с электросамоката в Нижнем Новгороде опять же потребовалась операция — у него оказались сломаны три ребра и порвана связка плеча.

Инфраструктура и шлем с налокотниками

Врач РКБ Гарифуллов напомнил, что в европейских странах для такого транспорта созданы специальные дорожки. В Казани их не так много, да и культура пешеходов не всегда соответствует третьей столице России — многие игнорирует знаки на велодорожках, считая их своей территорией. Хотя на дорожках даже асфальт особый — для колёс.

Врач говорит, что с семьей больше не ходит по улицам, где катаются на электросамокатах: во-первых, страшно за ребёнка, а во-вторых, каждый из ездоков — его потенциальный пациент.

21 мая в Казани девушка на электросамокате наехала на ребёнка, останавливаться и предлагать помощь она не стала. 24 мая полицейские нашли виновницу ДТП. Она утверждает, что увидела, что ребёнок встал с земли, и подумала, что с ним всё хорошо. Однако в больнице врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени со смещением и сотрясение мозга.

Гарифуллов предлагает создать инфраструктуру под самокаты, обеспечить «самокатчикам» защиту — шлем, налокотники, наколенники, и организовать обучающие курсы по вождению этого транспорта.

Мысли при выходе из травматологии

У электросамокатов в Казани почти нет собственных дорог. Водитель никак не защищён. Отреагировать на внештатную ситуацию сложно. Транспорт представляет опасность и для пешеходов, и для его водителя.

Если судить по информации от РКБ, то этот тренд захватил не только молодежь, но и более взрослое, сознательное поколения. Оно и понятно — какую же мобильность дарят эти лошадки. Например, для Москвы электросамокаты стали альтернативой общественному транспорту, машинам и вечным пробкам. На них добираются от одной станции метро до другой или от метро до работы.

В Казани же электросамокаты — чаще всего просто развлечение. Без четких инструкций и правил. И с большой долей риска. Оно того не стоит. Мне об этом напоминают швы на подбородке.