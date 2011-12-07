В Казани рассматривается возможность запуска трамвая, метробуса или электрички в «Салават-купере»

Власти Казани рассматривают возможность запуска одного из трёх общественных средств передвижения в «Салават-купере»: метробус, электричка, трамвай. Об этом рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров в ходе прямого эфира.

Сообщается, что есть возможность запустить линию метробуса или удлинить железнодорожное сообщение. Вопрос обсуждается не без условия экономических затрат.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани начали разрабатывать четыре линии метробусов. Создание линий метробусов положительно скажется на городской экологии.