В поселке Вишневка в Казани появилась площадка для сбора отходов с евроконтейнерами

В поселке Вишневка в Казани открылась новая площадка по сбору твердых коммунальных отходов. Площадка построена «с нуля» региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ».

Раньше на территории стояли бункеры для сбора отходов. Периодически приезжающие «газелисты» заваливали участок строительным мусором. По многочисленным жалобам от местных жителей, «ПЖКХ» построил 30-метровую контейнерную площадку в максимально сжатые сроки.

Сейчас на площадке установлены 18 евроконтейнеров. Площадка обошлась компании в 1,5 млн рублей.

«В обязанности регионального оператора не входит строительство контейнерных площадок. Тем не менее, мы построили эту площадку для того, чтобы собственникам и муниципалитетам показать этот пилотный проект, какие контейнеры удобны в эксплуатации как для жителей, так для транспортировщиков ТКО», — поделился генеральный директор ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов.

Он выразил уверенность, что новая площадка продвинет на новый уровень культуру населения по сортировке отходов.

Ранее сообщалось, что в Казани построят мусороперерабатывающий завод рядом с ЗТО в Осиново.