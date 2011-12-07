В Казани построят мусороперерабатывающий завод рядом с ЗТО в Осиново

В Казани построят мусороперерабатывающий завод. Его возведут рядом с заводом по термической обработке отходов в Осиново в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, передает «Татарстан-24».

«Это будет около мусоросжигательного завода в Зеленодольской зоне. Ориентировочно в зоне ЖКХ — это 869 тыс. тонн, из них 15% планируется перерабатывать. Еще из 15-ти процентов отходов планируется делать техкомпост для строительства дорог и для прочих вещей, которые связаны со строительством, а не с сельским хозяйством», — сказал Груничев.

При этом 520 тыс. тонн мусора планируют утилизировать на заводе по термической обработке отходов. «Это так называемые хвосты, которые остаются после сортировки», — подчеркнул спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что строительство завода по термической обработке отходов в столице Татарстана отстает от графика на три-шесть месяцев из-за пандемии.

Подробнее о планах строительства завода и переработке отходов — в видео.



