Почему в ЖК «Голливуд» отказываются приезжать таксисты

Приехав на станцию «Аметьево», трудно не заметить высотки ЖК «Голливуд», которые обещают прекрасный вид из окон верхних этажей: весь город у твоих ног... Однако на деле все оказывается не так сказочно, как в Голливуде.

8 пишем, 20 в уме

- К качеству сданных домов у нас претензий нет, - говорит одна из новоселов Ольга. - Квартиры теплые, добротные. Проблема в том, что жители комплекса лишены безопасной дороги к станции метро «Аметьево», близлежащим улицам Гвардейская, Отрадная и к остановке «Сады». В то же время на сайте застройщика заявлено, что станция метро находится всего... в 8 минутах от ЖК «Голливуд».

На самом деле дорога по козьим тропам, что каждый день прокладывают жители по опасному обрыву вдоль автомагистрали, занимает около 20 минут. В этом корреспондент «КВ» убедилась, пройдя с Ольгой путь от станции до ее дома.

- Обидно: станция метро находится от наших домов всего в 200 метрах, но пройти к ней напрямую мы не можем - застройщики соседнего жилого комплекса «Легенда», предусмотрительно оборудовав пешеходную дорогу для своих жителей, в то же время отгородились от нас забором. Теперь получается, что с одной стороны домов - там, где проходит Аметьевская магистраль, обрыв. Со второй и третьей - заборы строящихся жилых комплексов. До остановки «Сады» на улицу Гвардейскую мы идем по необустроенной дороге через складские помещения и различные офисные парковки, но и этот путь периодически перекрывается шлагбаумом. Если раньше автовладельцы могли подъехать к ЖК со стороны автозаправки, то теперь этот путь им заказан - там стоит запрещающий знак. Даже таксисты отказываются ехать к нам! Кроме того, у пешеходов нет прямого доступа к улицам Отрадная и Даурская, через которые пролегает путь до детсадов №337, 224, 328, 316, школы №86, гимназии №8 - в нашем ЖК из четырех домов, рассчитанных на 1380 квартир, уже сейчас живет немало дошкольников и школьников, посещающих эти учреждения. Также нет доступа к медицинским и социальным учреждениям, находящимся поблизости. В соседнем ЖК застройщик сначала оборудовал въезд и выезд для удобства жителей и только потом приступил к строительству комплекса! А у жителей нашего ЖК сложилось мнение, что о дорогах и тротуарах застройщик вообще не думал! - высказывают возмущение жители «Голливуда».

- Самый больной вопрос - безопасность дороги до метро, - продолжает Ольга. - Если посмотреть по карте, то получается, что к нему можно добраться двумя путями. Первый вариант - спускаясь по необорудованному лестницей крутому обрыву прямо перед ЖК, но это небезопасно и невозможно мамочкам с колясками и пожилым людям. Второй - добравшись до остановки «Сады», сесть на автобус до Даурской, там пересесть и доехать до Высотной и перейти на станцию метро. Вариант недешевый: приходится ехать на двух транспортах и тратить только на поездки до метро ежедневно по 60 рублей. Для школьников и многих работающих это накладно. Значит, остается рисковать жизнью, спускаясь по обрыву.

И все же в «Голливуде» не теряют надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому продолжают писать обращения в администрацию Приволжского и Советского районов Казани. В исполкоме города им периодически отвечают: организация спуска перед ЖК «Голливуд» не представляется возможной, так как земельный участок не муниципальный и находится в собственности третьих лиц. Очередное обращение к руководству района с подписями жителей хранится в местном продуктовом магазине. «Тут удобнее для всех. Пришел в магазин за продуктами - и подписал», - говорят продавцы. Подписи собираются быстро, но ситуация с пешеходными дорогами не меняется.

Терпеть осталось недолго?

Связавшись по телефону с представителем застройщика, «КВ» услышали, что те в курсе проблем жителей: «Но земля-то не наша, как мы можем организовать пешеходные дороги?» И посоветовали обратиться в администрацию города. От пресс-службы мэрии «КВ» получили ответ: управлением архитектуры и градостроительства Казани разрабатывается проект планировки и межевания территории по ул. Гвардейской, в границы которого попадает территория жилого комплекса «Голливуд». Согласно проекту планировки в нем заложены проезды и пешеходные связи, соединяющие территорию застройки с ул. Гвардейской и Аметьевской магистралью.

В настоящее время проезды жилого комплекса «Голливуд» и дорога от ул. Гвардейской до ЖК на баланс муниципалитета не переданы, уточнили в мэрии. Администрацией Советского района направлено письмо в адрес застройщика ЖК «Голливуд» о необходимости организации мероприятий по приведению проезда от ул. Гвардейской до жилого комплекса в нормативное состояние с целью дальнейшей передачи его на баланс администрации.

В то же время организация спуска к станции метро «Аметьево» и дороги к четырем многоквартирным домам на участке перед ЖК «Голливуд» не представляется возможной, так как данный земельный участок находится в собственности третьих лиц. А для того чтобы жители ЖК не спускались по обрыву, вскоре на границе с земельным участком будут установлены таблички, предупреждающие об опасности и запрете спуска и подъема. Что же касается организации прохода через ЖК «Легенда», по информации этого застройщика, проход будет организован после ввода в эксплуатацию жилого комплекса, сообщили в мэрии. А это произойдет не ранее 4-го квартала 2021 года...

Кто будет вносить правки в проект соседнего ЖК?

- Боимся, что обустройство дорог и спуска к метро останется лишь на словах, - прокомментировали ответ мэрии жители ЖК «Голливуд». - Исходя из ответа получается, что при утверждении проекта нашего ЖК, рассчитанного на более чем 2000 жителей, никаких выходов к метро, на улицу Гвардейскую и к остановке «Сады» предусмотрено не было. Ведь те дороги - опасные, неприспособленные, по колдобинам которых мы ходим, существовали уже до строительства нашего ЖК. Поневоле возникает вопрос: как же подписываются эти проекты? Только став новоселами, люди понимают, что цивилизованных дорог тут и в помине нет... Все местные застройщики огородили свои комплексы забором, и каждый, получается, сам думает о том, как его жители будут добираться до остановок. Поэтому с трудом верится в то, что пешеходный проход к метро будет осуществлен через соседний ЖК «Легенда». Его застройщики заранее позаботились о своих жителях, на стадии проекта подумав об оборудованной лестнице и дороге к метро. С какой стати они теперь должны подумать о нас, вносить правки в свой проект?

- Честно говоря, при покупке квартиры нам даже и в голову не могло прийти, что можем столкнуться с такой проблемой, - резюмируют инициативные жители. - Нам казалось логичным, что при строительстве жилья должны быть предусмотрены дороги для пешеходов. Есть у нас претензии и к собственникам территории возле дома вдоль Аметьевской магистрали - тем самым «третьим лицам». Такое ощущение, что участок этот бесхозный: газоны не стригутся, летом трава по пояс, проблемы с дезинсекцией... Пока же у каждого въезжающего в новые дома возникает резонный вопрос: как безопасно добираться до остановок общественного транспорта? Если проект в разработке, мы очень хотим, чтобы ответственные за застройку новых жилых массивов разместили его после утверждения на доске объявлений в нашей УК. Очень надеемся, что этот проект ответит на все вопросы как уже живущих здесь, так и будущих новоселов. Иначе в отсутствие благоустроенных дорог нам придется поднимать вопрос о строительстве вертолетной площадки...