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Казанские озёра Лебяжье и Глубокое не прошли проверку Роспотребнадзора

К купальному сезону, который начинается 1 июня, ведомство проверит все пять городских пляжей.

Роспотребнадзор провёл лабораторные исследования воды озёр Большое Лебяжье и Глубокое. Она не прошла проверку по бактериологическим показателям, купаться в них запрещено, сообщила замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Напомним, всего Роспотребнадзор к купальному сезону, который начинается 1 июня, проверит пять городских пляжей. Кроме пляжей — Глубокого и Лебяжьего, исследовать воду будут с пляжей «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Комсомольское» в Дербышках.

«Казанские ведомости» сообщали, что готовность пляжа «Локомотив» к сезону проверили сотрудники ГИМС. На его территории установили знаки об ограничении купания и подготовили спасательное снаряжение.

КВ
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