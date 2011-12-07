Казанские озёра Лебяжье и Глубокое не прошли проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор провёл лабораторные исследования воды озёр Большое Лебяжье и Глубокое. Она не прошла проверку по бактериологическим показателям, купаться в них запрещено, сообщила замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Напомним, всего Роспотребнадзор к купальному сезону, который начинается 1 июня, проверит пять городских пляжей. Кроме пляжей — Глубокого и Лебяжьего, исследовать воду будут с пляжей «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Комсомольское» в Дербышках.

«Казанские ведомости» сообщали, что готовность пляжа «Локомотив» к сезону проверили сотрудники ГИМС. На его территории установили знаки об ограничении купания и подготовили спасательное снаряжение.