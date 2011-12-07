Проект планировки Вознесенского тракта к М7 будет готов до февраля 2023 года

Проект планировки Вознесенского тракта к М7 планируют сдать до февраля 2023 года, об этом сообщается в сборнике документов исполкома Казани. Тендер на проектно-изыскательские работы магистрали за 201 млн рублей был объявлен в марте этого года.

Сейчас первый этап строительства Вознесенского тракта длиной 3,8 км от Аметьевской магистрали до проспекта Победы уже начат. Бюджет на 2021 год составляет 1,4 млрд рублей, общая сумма в первую очередь оценивается в 12,2 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что для строительства Вознесенского тракта в Казани снесут такие объекты, как: автозаправочную станцию, комплекс АЗС, ж/д пути по улице Гвардейская и склад на улице Аделя Кутуя.