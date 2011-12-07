Завтра в Горкинско-Ометьевском лесу Казани состоится «Гриль-фест»

Уже завтра в Горкинско-Ометьевском лесу Казани состоится долгожданный «Гриль-фест». Гостей будут ждать на зеленом поле рядом с контейнерным центром Cube, сообщается на странице пространства в социальных сетях.

«Мы подготовили для вас большую и интересную программу: мастер-классы от „Гильдии поваров РТ“ и казанских блогеров по приготовлению и хранению продуктов, игровая зона с бесплатными мастер-классами для детей, а также музыкальные выступления от местных групп и DJ-сеты», — пишут организаторы.

Пришедшие могут посетить чайную церемонию и сделать классные кадры в фотозоне. Фестиваль с бесплатными мастер-классами будет проходить с 12:00 до 20:00 в течение двух дней.







