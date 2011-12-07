Казанцы чаще жителей других российских городов выбирают пешие прогулки

С помощью сервиса «Шаги ВКонтакте» специалисты определили, жители каких регионов больше предпочитают ходить пешком.

Среди жителей всех регионов России казанцы больше всех предпочитают ходить пешком. В среднем количество шагов, пройдённых за день на одного человека составляет 7138 шагов.

Второе место в данном рейтинге — за москвичами (7117 шагов на человека), третье — за жителями Калининграда (7107 шагов).

Также в ходе анализа специалисты сервиса обнаружили, что мужчины ходят на 22% больше, чем женщины, а в пятницу жители столицы РТ активнее всего выбирают пешие прогулки.