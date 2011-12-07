Сергей Темляков обвинил пассажиров в дискредитации общественного транспорта

По мнению председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, из-за таких видео, где девушка со скандалом перегородила дорогу автобусу маршрута №89, люди дискредитируют работу общественного транспорта. Напомним, что накануне вечером в сети появилось видео, где девушка встала перед автобусом, водитель которого не стал запускать пассажиров и уехал в парк пустым.

Сергей Темляков подчеркнул, что автобус, который ожидали пассажиры на остановке Гудованцева, был снят с маршрута диспетчером после того, как у него забарахлил двигатель. В 20:25 второй автобус, который попал на видео (маршрут№89), завершал свою смену, и водитель должен был ехать в парк. По словам Темлякова, сейчас в городском АТП наблюдается дефицит кадров, поэтому водители работают с переработками, в следствии чего им нужно отдыхать. Третий автобус, согласно расписанию, приехал на остановку в 20:50.

Также он подчеркнул, что девушке ничего не мешало раньше уехать с остановки, или воспользоваться такси, а попытка спровоцировать скандал таким образом – это погоня за хайпом.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ситуация разделила людей на два лагеря в соцсетях: одни встали на сторону девушки, поддерживая в том, что в вечернее время автобусы приходится ждать по часу, другие же призвали не предъявлять претензии к водителям, ведь прежде всего над ними стоит руководство.