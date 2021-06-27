Вопрос по нужде: как работают туалеты в парках Казани

Парк имени Урицкого: туалет выглядит хорошо, но запах стоит, что невозможно зайти

В Дирекции парков и скверов уточнили, что в парках, находящихся в управлении Дирекции парков и скверов Казани, располагается 27 общественных туалетов. Они находятся в 22 общественных пространствах города.

Мы решили посетить один из них, так, например, в парке имени Урицкого туалет работает с 9 до 21 часа ежедневно. Туалет выглядит хорошо и даже чисто, там есть мусорное ведро и ёршик, однако в нем стоит совершенно отвратительный запах, такой, что не каждый решается в него зайти, несмотря на то, что работает туалет бесплатно. Также на табличке с графиком работы есть телефон по вопросам обслуживания, на который можно позвонить бесплатно.

Одна из посетительниц Анастасия отметила, что наличие туалета в парке — уже хорошо, однако она также отметила, что в женской части уборной грязные полы и резкий запах, но состояние сантехники относительно хорошее.

«В целом о туалетах у меня мнение нейтральное. Вроде не очень плохие, за ними следят. Время работы не устраивает вообще, в идеале — хотя бы несколько сделать по центру круглосуточными», — рассказала одна из посетительниц парка Гульнара.

Горкинско-Ометьевский лес: километровые очереди и беспокойная уборщица

В пресс-службе Дирекции парков и скверов города рассказали, что там уже несколько лет ведут работу с двухрежимной системой работы общественных туалетов — летний и зимний.

«Мы видим потребность в двух режимах в связи с тем, что в каждый из сезонов наблюдаем разную загрузку. Например, в каких-то случаях важно захватить утренние часы, потому что там активное беговое сообщество и проходят утренние тренировки по йоге. Где-то, наоборот, мы видим очень большой поток туристов и горожан в вечерние часы. В летний сезон продолжительность работы общественных туалетов увеличена до 12 часов в день», — говорится в сообщении пресс-службы.

У каждого общественного туалета индивидуальный график работы. Большинство из них в парках работают по графику с 10:00 до 22:00. В тех общественных пространствах, где есть второй общественный туалет, он работает по графику с 8:00 до 20:00.

Например, в Горкинско-Ометьевском лесу, который мы также посетили, работает два туалета, которые расположены в начале и в конце парка. Туалет, расположенный в начале, работает с 10 до 22 часов, а второй с 10 до 16 часов.

За каждым туалетом закреплена уборщица. Она должна убирать каждую кабинку ежедневно, а также следить за порядком и наличием туалетной бумаги.

В туалете есть мыло, зеркало и бумага. В вечернее время очереди нет, а в пик ожидание свободной кабинки может занять несколько минут.

«Не могу отойти ни на одну минуту, каждую минуту люди. Только отвернусь, уже люди набежали. Ну конечно, а где еще же делать им свои дела», — отметила уборщица Гульназ.

Как говорит жительница Казани Амина, в некоторых парках существующего количества туалетов недостаточно. Например, в Горкинско-Ометьевском лесу длинные очереди, в жару люди вынуждены стоять по 10-15 минут. Более того, в большинстве уборных нет туалетной бумаги и мыла, отсутствие последнего особенно расстраивает в условиях ковида, отметила она.

«Мне кажется, они должны быть круглосуточными, особенно летом. К тому же, например, на Кремлёвской набережной раньше, не знаю, как сейчас, не было возможности оплатить посещение туалета картой. Думаю, с открытием там „Макдональдса“ роль общественного туалета перейдёт этому заведению общепита», — сказала Амина.

Главное, что они есть: казанцы назвали главные преимущества общественных туалетов

В пресс-службе мэрии города рассказали, что работа по обустройству территории города бесплатными муниципальными туалетами продолжается в рамках развития общественных пространств.

«Время работы муниципальных общественных туалетов устанавливается в зависимости от лимита финансирования бюджетных средств на содержание данных туалетов», — говорится в сообщении. То есть длительность работы уборных зависит от бюджета, который выделяется на на неё.

Жители Казани также считают основным преимуществом туалетов то, что они бесплатные. Как рассказала нашему изданию жительница Казани Полина, туалеты в общественных пространствах в целом ее устраивают, потому что они новые, за ними «более-менее» смотрят и убирают, а еще они бесплатные.

Такого же мнения придерживается и Мария, по ее словам, в Казани в плане количества общественных туалетов, например, в парках и общественных пространствах (в Горкинско-Ометьевском лесу, на Кремлёвской набережной), ситуация точно лучше, чем в некоторых российских городах.

Бесплатные туалеты, но платные кабинки: что происходит с туалетами в экстрим-парке «Урам»

Есть в Казани и еще один большой парк — «Урам». Он не относится к Дирекции парков и скверов города, за него отвечает Минмолодежи Татарстана. Там также есть бесплатные туалеты, которые находятся в гораздо лучшем состоянии, чем общественные городские. Туалет расположен в начале парка в отдельном здании. Все кабинки чистые, убранные, ручки работают, туалетная бумага в каждой кабинке.

После открытия крытого парка, здесь будет работать душ. Стоимость посещения душа будет составлять 50 рублей. Там будет три душевые кабины, фен и шкафчики, оборудованные кодовым замком.

Кроме того, в пресс-службе мэрии нашему изданию рассказали, что в Казани функционируют 46 бесплатных муниципальных общественных туалета, которые расположены не только на территории общественных пространств: в парках, скверах, набережных и пляжах, а также на пешеходных улицах и остановках общественного транспорта.