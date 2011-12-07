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В Горкинско-Ометьевском лесу временно закрыли площадку для выгула собак

Территорию обрабатывают дезинфицирующими средствами.

В Казани временно закрыли площадку для выгула собак в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщается в Instagram-аккаунте общественного пространства.

Временные неудобства связаны с работами по обработке территории дезинфицирующими средствами от питомникового кашля. Отмечается, что площадка будет закрыта до 5 августа.

Собаководов просят воздержаться от посещения площадки в ближайшие дни и гулять вместе со своими питомцами в лесу.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани с начала работ мобильного пункта вакцинировали 43 собаки.

КВ
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