В Казани с начала работ мобильного пункта вакцинировали 43 собаки

В Казани с начала работы мобильных пунктов вакцинации собак было стерилизовано 71 животное, и 43 собаки получили прививки, сообщает мэрия Казани.

По словам директора приюта «Зооцентр» Рустема Нуруллина, пункты будут продолжать работу в августе, и если позволят погодные условия, в сентябре.

«На базе нашего учреждения и в других клиниках города сделано порядка 45% всех стерилизаций», — подчеркнул директор приюта.

Он отметил, что домашнего питомца можно прооперировать не только в мобильном пункте, но и в ветлечебнице, куда собаку могут доставить бесплатно. Сейчас Государственным ветобъединением предоставлено девять ветлечебниц.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 24 и 31 июля вакцинацию и стерилизацию животных осуществят в Авиастроительном районе в поселках Северный и Кадышево, а 7 августа — в поселке Константиновка. Записать на прививки своих собак жители Казани могут по телефону: +7(843)590-04-26.