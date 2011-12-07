25% населения Казани составляют пенсионеры, сообщил первый замруководителя исполкома столицы РТ Рустем Гарифов.

Всего в городе проживает 315,8 тыс. пенсионеров. Более 45 тыс. казанцев — старше 80 лет, 62-м женщинам и пяти мужчинам — в этом году исполнится 100 и более лет, уточнили в ПФР по РТ.

В исполкоме напомнили, что с 1 по 6 октября состоится декада пожилых людей. Пожилые казанцы смогут бесплатно посетить зооботсад в День пожилых людей и муниципальные музеи (всю неделю). Также 1 октября пенсионеры смогут сходить в некоторые городские бани.

Кроме того, в школах для пожилых проведут концерты, мастер-классы, состязания по плаванию, футболу и бильярду.

Напомним, что на всех мероприятиях по-прежнему сохраняется ограничение по количеству участников — не более 200 человек на открытом воздухе и не более 70% заполняемости зала в театрах, кинотеатра и концертных площадках.