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АТП РТ: Экипаж автобуса не виноват в падении пенсионерки из автобуса

В Казани пенсионерка выпала из переполненного автобуса.

В АТП РТ прокомментировали случай падения пенсионерки из автобуса в Казани, сообщает «Бизнес-Online».

«Как видно из видео, автобус стоит с открытыми дверьми (без движения), бабушка пытается залезть на подножку. Видимо передумав и решив сесть в другую дверь, она ставит ногу назад на асфальт, спотыкается об поребрик и падает. На помощь приходят казанцы, которые стояли на остановке. Поднявшись, женщина спокойно переходит к средней двери. Вины экипажа автобуса в данном инциденте не усматривается», — прокомментировал ситуацию председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Напомним, казанцы поделились в соцсетях видеозаписью, на кадрах которой видно, как пенсионерка выпала из переполненного автобуса. Инцидент произошел на остановке «Ленинградская». 

КВ
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