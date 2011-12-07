Больше всех Казанский кремль заинтересовал китайцев

В прошлом, допандемийном году, этот исторический центр города посетило более 2 миллионов гостей. Такие данные по итогам летнего туристического сезона прозвучали сегодня в ходе делового понедельника в мэрии Казани. Как уже стало традиционным, наибольшее число зарубежных туристов составили любознательные и вездесущие жители Китая. На вторых и третьих местах по проявленному интересу к Казани — жители Франции и остальной Европы. Хотя, признаться, туристическую погоду они в итоге нам так и не сделали — в общем объеме турпотока они составили лишь 6-7%. А вот основную массу туристов составили жители близлежащих регионов — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, разумеется, Поволжья, а также Уральского региона. Примечательно, что Казань тем не менее вошла в первую тройку российских городов по посещаемости туристами.