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Больше всех Казанский кремль заинтересовал китайцев

С января по август самое посещаемое место столицы Татарстана – Казанский кремль осмотрели 1,2 млн туристов.

В прошлом, допандемийном году, этот исторический центр города посетило более 2 миллионов гостей. Такие данные по итогам летнего туристического сезона прозвучали сегодня в ходе делового понедельника в мэрии Казани. Как уже стало традиционным, наибольшее число зарубежных туристов составили любознательные и вездесущие жители Китая. На вторых и третьих местах по проявленному интересу к Казани — жители Франции и остальной Европы. Хотя, признаться, туристическую погоду они в итоге нам так и не сделали — в общем объеме турпотока они составили лишь 6-7%. А вот основную массу туристов составили жители близлежащих регионов — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, разумеется, Поволжья, а также Уральского региона. Примечательно, что Казань тем не менее вошла в первую тройку российских городов по посещаемости туристами. 

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