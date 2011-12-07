В центре Казани ограничат движение на пяти улицах до конца декабря

В Казани с 30 сентября по 26 декабря этого года поэтапно ограничат движение по улице Вишневского, Хади Атласи, Лесгафта, Чехова и Достоевского. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, на месяц с 30 сентября по 30 октября передвижение будет ограничено по улице Вишневского в районе здания № 14. С 8 октября по 17 ноября частично перекроют улицу Чехова, возле домов № 3/7 и № 9.

Более того, с 31 октября по 9 декабря ограничение движения коснется улицы Хади Атласи в районе домов № 2, № 16, № 26 и № 24 по улице Лесгафта.

При этом с 10 ноября по 19 декабря будут частично перекрыты улицы Лесгафта, возле дома № 25/31 по улице Чехова и № 40 по улице Достоевского. Помимо этого, по улице Чехова в районе домов № 1а и № 3 ограничат движение с 17 ноября по 26 декабря.

Перекрытие участков для автомобилистов связано с проведением работ для строительства кабельной канализации.

Ранее в поселке Юдино в Казани временно ограничили движение по улицам Лейтенанта Красикова, Бирюзовой и Политехнической.