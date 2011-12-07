Возвращение «Рубина» на «Ак Барс Арену» планируется в апреле

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Казанский ФК «Рубин» может вернуться на стадион «Ак Барс Арена» уже в апреле, пишет InKazan со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Возвращение футбольных матчей на стадион «Ак Барс Арена» предполагается в апреле 2020 года», — сказали в пресс-службе.
Напомним, в апреле у «Рубина» запланировано три домашних матча против «Локомотива», «Оренбурга» и «Краснодара». А в мае казанская команда примет на своем поле «Ростов».
«Ак Барс Арену» использовали в качестве площадки для проведения церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019. На данный момент на стадионе идут работы по восстановлению футбольного поля.
Ранее предполагалось, что «Рубин» проведет весь сезон на Центральном стадионе.