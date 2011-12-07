ГИБДД проверит катающихся на электросамокатах в центре Казани

Сегодня в центре Казани сотрудники ГИБДД проведут рейд по электросамокатам. Об этом сообщили городской Госавтоинспекции.

Нарушителей будут ловить на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзной.

По данным ГИБДД, в прошлом году в Татарстане произошло 13 соответствующих аварий. В них получили травмы 13 человек, есть погибший.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что замглавы исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров выступил против ситуации, в которой гости и жители Казани хаотично оставляют самокаты по городу, назвав ее неприемлемой.