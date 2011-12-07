В Казани для пешеходов и автомобилей временно закрыт участок дороги по улице Татарстана

В Казани временно ограничено движение для автомобилей и пешеходов на участке дороги по улице Татарстана. Ограничение движения снимут 11 июля, сообщается на сайте мэрии Казани. Соответствующий документ подписан в Исполкоме.

Причина перекрытия участка по улице Татарстана от здания № 1 до улицы Шигабутдина Марджани — реконструкция магистрального тепловода, отмечается в сообщении

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из-за строительства второй линии метро в Казани перекроют улицу Юлиуса Фучика.