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В Казани для пешеходов и автомобилей временно закрыт участок дороги по улице Татарстана

Ограничение движения продлятся больше месяца.

В Казани временно ограничено движение для автомобилей и пешеходов на участке дороги по улице Татарстана. Ограничение движения снимут 11 июля, сообщается на сайте мэрии Казани. Соответствующий документ подписан в Исполкоме.

Причина перекрытия участка по улице Татарстана от здания № 1 до улицы Шигабутдина Марджани — реконструкция магистрального тепловода, отмечается в сообщении

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из-за строительства второй линии метро в Казани перекроют улицу Юлиуса Фучика.

КВ
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