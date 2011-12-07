В некоторых домах Вахитовского района отключат воду: для жителей будет работать подвоз воды

В Казани в Вахитовском районе на сутки отключат подачу водоснабжение. Воду отключат 1 июня в 9 утра на время работы по подключению водопроводов.

Жители улицы Девятаева останутся без воды в домах №1, 1 (все корпуса), 1а, 1б, 3, 7, 9, 19;

Улицы Зайцева – в домах №5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31;

Улицы Меховщиков – в домах №1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а.

По улице Портовая также будет отключено водоснабжение. Для жителей улиц предусмотрен подвоз воды. Заявку можно заполнить позвонить по номеру +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».