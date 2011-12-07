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Абсолютный рекорд температуры был зафиксирован в Казани в этом году

Новый рекорд температуры – 35,6 градусов выше нуля.

В Казани был зафиксирован абсолютный рекорд температуры – 35,6 градусов выше нуля. Последним самым высоким показателем температуры были показатели в 2010 и 1939 годах. Там температура воздуха летом составляла +35,4 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ

Сообщается, что новый рекорд температуры был поставлен на метеостанции Казань-Сокол.

Ранее «Казанские ведомости» писали, как казанцы переживает аномальные температуры, и каким образом городские службы контролируют ситуацию в период жары.

 

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